Jedanaest dana je ostalo do koncerta hrvatskog nacionalističkog pevača Marka Perkovića Tompsona , a javnost još uvek nema jasnu sliku o tome kako će saobraćaj u Zagrebu izgledati 5. jula.

Informacije koje su dospele u javnost ukazuju na gotovo potpunu reorganizaciju saobraćaja južnog dela grada za vreme koncerta Tompsona.Prema nezvaničnim podacima, u subotu, 5. jula, saobraćaj će biti obustavljen na čak tri ključna gradska mosta: Most slobode, Jadranski most i Most mladost, prenosi Jutarnji.hr.