- Dobila sam dokaz putem screenshot-a, o tome šta je on sve pisao, i samo na osnovu toga, bez konkretnog dokaza sam završila vezu. To me je dugo mučilo, ali sam znala da to nije cela istina. Smislila sam da to iz njega izvučem “na foru“ i izmislila da sam saznala da je bio sa nekom devojkom. Tad mi je konačno priznao. Mislim da je to zadnje što možeš učiniti nekome, strašno je prevariti nekoga koga poznaješ, a ne nekoga sa kim deliš krevet. Nakon toga mi je bilo jako teško, ali nikad nisam poželela mu se vratim. Prešao je granicu posle koje ne mogu više ni da ga pozovem - ispričala je pevačica.