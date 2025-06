Njih dvoje se zajedno pojavljuju na brojnim događajima, ali Damir do sada nije u javnosti previše govorio o svojoj lepšoj polovini. U emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 23.30 sati na Kurir televiziji, tokom razgovora sa voditeljima Goranom Jovanovićem, Ivanom Kleutom i Milicom Stanimirović, otkrio je neke detalje iz njihovog braka.

- Dubravka je neko ko ima ozbiljno iskustvo iza sebe. Žena je koja je ostvarena na svim mogućim poljima. Ona je moja velika podrška. Ne bih se ni oženio da nisam prepoznao u njoj i u sebi da imam tu ljubav koju bih joj dao. To je neka sudbina, da se sretnemo i da krenemo konverzaciju i da se iz druženja nešto lepo desi. Tu smo gde smo, podržavamo se. Ona ne može da prati moja studijska dešavanja, pa kada nešto završim, pustim joj jer mislim da ako se ljudima koji nisu iz sveta muzike, koji su u nekim drugim branšama, to svidi da je to onda dobro.