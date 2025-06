- U Engleskoj ako napravi preljubu pa se razvodi, za to debelo treba da plati i muškarac, ali i žena. To su strašne brakorazvodne parnice. E taj zakon da se donese i ovde, a volela bih da se donese i zakon da kad se žena razvodi, a muškarac je prevario sa nekom digitalnom ljubavnicom da se i za to snose posledice. A ne žena spava, a on tamo ispred kompjutera o*****e, to je za mene ozbiljna prevara, sa nekom virtuelnom tamo koja je ili digitalna ili stvarna - zaključila je voditeljka.