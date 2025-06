- Istina je da sam otvorila OF sajt. Svi znaju da to nije zbog para samo, već ja volim da budem najbolja u svemu što radim, tako da sam već za par dana dospela u Top 3 kreatora na celom OF sajtu. Svi su se pitali šta je imam između nogu, a sada će to konačno moći i da vide. Obećala sam vrhunski sadržaj i to ćete dobiti od mene! Očekujte neočekivane kolaboracije. Već sam već odradila neke sa najvećim svetskim zvezdama, ali i sa domaćim. O kome se radi slobodno pogledate (smeh) - završila je Elektra.