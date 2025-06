„Za album ‘Gaćice’ morala sam da podignem razliku u kreditu i to sam dugo otplaćivala, jer sam imala i kredit za stan. Svi kažu da mi novac nadoknadimo za jedno veče, ali to nije istina. Ulaganja su velika. Nekad nađem sponzora za spot, nekoliko puta mi je i tata pozajmio ili prijatelji. Nije da to meni neko pokloni, nego ja to pozajmim, pa uredno vratim. Nekada su se svi stideli da izgovore ime moje pesme ‘Gaćice’, a danas je ona gospodska pesma“, pričala je Sekulićeva ranije, a u emisiji „Ispovest“ na Nova.rs je istakla da je vrednost kredita bila 300.000 franaka.