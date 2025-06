Milan Milošević je u to vreme radio kao konobar u jednom od najpopularnijih beogradskih noćnih klubova, a iako danas prolazi kroz težak životni period zbog bolesti majke, rado se priseća tog iskustva.

- Tada sam nosio minđušu na levom uhu. I meni kaže menadžer: “Pred ovim gostima koje ti večeras služiš, u tom separeu, ne možeš da imaš minđušu na uhu. Skini je.” Ja gledam, zbunjen. On mi kaže: “Objasniću ti, samo je skini.” Ja skinem, šta ću. Da bih posle saznao da oni nisu podnosili konobare s minđušom. Moram da kažem da su bili izuzetno fini i pristojni - rekao je Milan.

- Imao sam poziv da idem na jednu daleku destinaciju. Nisam hteo da idem tek tako. Kažu da je to takva prostitucija da se ne zna ko koga... To je javna tajna, znaš i ti kao i ja, ali si u prilici da me pitaš. Ja mogu da odem i da se fasciniram građevinom. Imam kolegu koji voli da ode i da uživa, ali ovo ostalo... Napate se tamo, ali pare su tu i njima su slatke -rekao je Milan, pa dodao: