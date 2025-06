Željko Bebek se proslavio u bendu Bijelo dugme , a onda je nizao uspehe i u solo karijeri. On je decenijama na javnoj sceni, a malo ko zna da njegovo ime nije Željko .

- Ja sam ustvari Želimir, ali me niko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu: '"Ja mislio ti Željko" - rekao je pevač.