Kako je žena Vlade Vuksanovića objasnila, njihov sin se povredio na svom rođendanu i to prilikom duvanja svećica. On je morao na hitnu operaciju oka zato što mu je varnica od vatrometa sa torte upala u oko.

- On se oporavlja, ali budite oprezni s tortama, onim prskalicama, vatrometima za tortu... Nije stajao blizu, ali mu je to ipak upalo u oko i odmah smo morali na operaciju, da se to izvadi - rekla je ona i istakla da je Teodor sada bolje.