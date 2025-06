- Kao prvi dokaz imamo snimak na TikToku gde Dia priznaje da je Anja učestvovala sa njom u slanju poruka. Ljudi kažu ja sam joj pretio i ucenio je da bi to rekla, ali imam dokaz da se to nije desilo. Sve je počelo kada je ona izašla u javnost i preuzela odgovornost za sve i lagala. Nakon toga sam je javno vređao i izneo svašta o njoj nakon čega me je prijatelj zvao i rekao je da ozbiljni ljudi zovu da se nađemo i da pregovaramo. Ja sam rekao da sam ja za to da se situacija smiri. Nakon toga sam se čuo sa Diom, ja nisam mafijaš i kriminalac niti ću to ikada biti. Kada smo se našli priznala mi je sve i da radi sa Anjom. Da bih prestao da je vređam ona je pristala da na TikToku objavi celu istinu. Nakon toga Anja objavljuje stori da nije sigurna da li ja pretim Lidiji nečim i da li postoji način da je namestim za broj telefona, to mi već postaje sumnjivo - rekao je svoju teoriju Baka.