"On kada je imao temperaturu svaku utakmicu je igrao i to je baš karakteristika, sportisti ne bi mogli ni da uspeju da nemaju tu osobinu. Ali, u ovom životu, ja znam neke koji su zbog toga platili glavom. Stalno nam govore kako treba da pređemo svoju granicu i izađemo iz zone komfora, da osetimo kako je sa druge strane da se ne plašimo. Međutim, ljudi koji imaju velike granice, njihovo iskušenje je da se vrate i sebi i da uspore. I jedno i drugi je teško zato što i jedno i drugo stvara izlaženje iz zone komfora. Razmisliti šta je ono čega se plašite, a šta treba da smanjite i da ne idete na tu stranu jer nije dobro za vas... To mi je baš interesantna tema, pa delim sa vama", ispričala je Ana Divac.

Za to vreme, u Srbiji su bili veoma prisutni. Divac je bio početkom 21. veka predsednik KK Partizan od 2000. do 2004, potom i predsednik Olimpijskog komiteta od 2009. do 2017, a sve to vreme je aktivna njihova Fondacija Ana i Vlade Divac, koja godinama izvodi velike projekte.