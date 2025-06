- Samo meni ovako nešto može da se desi! Dok smo snimali, prišla sam magarcu puna ljubavi i entuzijazma, a on me ujeo! I to ozbiljno. Ako pažljivo slušate snimak, čuje se kako je baš kvrcnulo. Još uvek me boli, ali makar imamo legendarni snimak - napisala je ona, pa dodala: