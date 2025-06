Ostalo je nešto malo manje od dve nedelje do najavljenog koncerta Tompsona koji je zakazan 5. jula, a uveliko vlada opšta panika u Zagrebu zbog cele organizacije.

Prema neslužbenim informacijama, za vozila će se na dan koncerta zatvoriti Jadranski most, Most slobode i Most mladosti te Avenija Dubrovnik, a reč je o ključnim saobraćajnicama u Zagrebu.