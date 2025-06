Naime, ministarka Irena Hrstić je ranije rekla da Ministarstvo to neće finansirati, već da će se o tome pobrinuti organizatori koncerta. Zdravko Barišić, direktor Marka Perkovića Tompsona, kaže suprotno od onoga što čujemo od direktora bolnica.

- Ponude su stigle od pojedinih županijskih zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Razmatramo ponude. Iznenadilo me je što su cene drugačije iako je sve to „nekakav državni sektor“, rekao je nedavno Barišić i dodao da će to biti organizovano da bude kombinacija sa privatnim sektorom.