Iva Jokanović ove godine po prvi put našla se na velikoj Grandovoj sceni. Bez velikih očekivanja krenula je u takmičenje i stigla do samog finala.

Otkud to da tako mlada pevaš jako težak žanr muzike - etno muziku?

- Ogromna je razlika. To su potpuno dva različita sveta. Zvezde Granda se emituju na televiziji tako je ovo ujedno bilo i moje prvo pojavljivanje na televiziji.

Da li si se uopšte nadala da ćeš doći do finala?

- Nisam iskreno. Kada sam se prijavila nisam očekivala ni da ću proći tu audiciju jer sam jako mlada i nemam iskustva. Međutim, kad su me pozvali i najavili mi da idem u prvi krug, očekivala sam da ću možda proći do trećeg kruga ali eto mene u finalu.

- Divna je žena. Često smo se čule i imale probe. Savet koji mi je dala je da budem uvek na visini zadatka, da me trema nikad ne obuzme i da me možda neki neupseh na putu kojim sam krenula nikad ne poljulja.

- Jako je teško. Na časove pevanje idem čak do Kragujevca, kod mog profesora Vojislava Spasića. Radim i sa Milošem Markovićem koji je deo tima moje mentorke i pripreme su uvek u toku. Nebitno je koliko me nedelja deli od jednog do drugog snimanja.