- Mojim koleginicama i meni je teško da nađemo partnera jer se partner u nas zaljubi dok smo pevačice, a onda kada nas osvoji, on bi da mi siđemo sa bine i da to više ne postoji. To pričam iz iskustva, ali i iz priča. U mom slučaju to ne može da se desi, iako znam nekoliko koleginica koje su ostavile posao tako što su poslušale partnera.

- Mislim da je to i dalje prisutno, iako za to treba više hrabrosti. Mada, meni se desi da me neki dečko pogleda par puta, a ni da me pozdravi, pa mi se sutradan javi preko društvenih mreža i govori kako mu je sjajno bilo tu noć. Što se tiče dopisivanja, čak iako nas startuje to je kratka priča, a potom kreću vatrice na storiju i ostale internet stvari - rekla je pevačica.