- Ja mogu da kažem da znam za dosta devojaka da se bave sa erotskim radom, ali ja to nikada ne bih iznela, to nije moj stil, da ja za malo pregleda iznesem nešto, to je njihovo. Ja ne osuđujem erotski rad, nek radi ko šta hoće, ja imam drugaricu, u Evropskoj uniji, pošto je to ovde zabranjeno. To je ovde zabranjeno, ima dosta klijenata koji tuku i ne plate. Ja to ne bih mogla da radim, ja radim sa kime ja hoću i kada ja hoću. Ja sam sponzoruša! Ja sam iskrena, do bola sam iskrena, ja sam priznala da sam sponzoruša, ja volim bogate i jake muškarce, što bih trošila novac, kada to može muškarac da mi plati - rekla je tada Deniz koja tvrdi da je bila u vezi i sa jednim političarem.