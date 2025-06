- Najvažnije je da si lepa sebi, šta me briga za komšiju?! Sve to ide s godinama, ali su pundravci radili malo više. Ja sam imala 26 godina, samo što sam snimila "Od izvora dva putića" i vinula se nebu pod oblake i jedan gospodin mi je napravio turneju u Nemačkoj. Tamo smo se smuvali i zabavljali se godinu dana, on je imao 30 godina, ja 26 - otkrila je Lepa i dodala:

- U 31. godini se oženi, ja krenula za karijerom, ne možemo da se viđamo. Oženio se, ne zna on ni gde sam ja više, to je bilo na daljinu. Prošlo punih 50 godina, taj čovek je izgubio suprugu, vratio se u zemlju i javio se on meni i podseća me da smo se nekada zabavljali. Kaže: "Znaš Lepa, ja sam imao 30 godina, ti si želela karijeru, morala si da ideš tamo i ovamo", želeo je da se vidi sa mnom, ja sam to prihvatila. Taj čovek nije leđima zatvorio moja vrata, vratile su mi se emocije. Družili smo se malo i on kaže meni: "Je l' znaš šta ima novo? Ja sam se ponovo zaljubio u tebe", kaže: "Ti si lepa žena, nikome te ne bih dao", prijalo mi je to druženje, ali se ništa nije dogodilo, sem platonske ljubavi - rekla je Lepa Lukić.