- Sinoć sam gledala jedan ljubavni film koji me je razorio i zbog čega sam sanjala da se udajem. I onda sam se jutros probudila, gledam ovako u plafon i razmišljam... Ove godine punim 30, puno sam toga naučila, prošla, ostvarila se u svom poslu... Ne tražim od života mnogo, to sam shvatila. Dobro, tražim mnogo, nije da ne tražim, ali samo tražim, ono, svog blizanca da se pojavi. Možda se i pojavio, a da ja to ne znam - kazala je Edita Aradinović u obraćanju putem društvenih mreža, koja je u međuvremenu napunila 31. godinu.