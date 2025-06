- Zna se ko sastavlja spisak. Jako mi je čudno i šokantno svo to njeno ponašanje. To je njeno pravo i pravo svakog da na sve dobro uzvrati kako god želi. Čudno je i šokantno svima, ali ako Milica misli da tako treba... Želim joj svu sreću u daljoj karijeri. Ja nikada ne bih izbacila sa spiska nekog svog gosta, bilo ja dobra sa nekim ili ne. Ako me je neko uvažio i došao na moj koncert, pobogu... Glupa priča. Ne znam šta se sa njom dešava i zašto to radi. Verovatno ima neke svoje razloge i žao mi je zbog toga. Doživela sam strašne stvari od njenih saradnika, pretnje smrću. Očekivala sam u najmanju ruku da me onako ženski, kolegijalno, ako ne prijateljski, odbrani, ali to se nije desilo i tu sam već videla da nešto nije u redu. Milici želim svu sreću. Ne znam zašto više ne peva naš duet na nastupima, možda joj se ne sviđa i nije hit. Možda ima i previše svojih hitova, pa joj ne treba i ovaj. Ja ga pevam, nisam izbacila njen deo ni njen glas.