- Dobijam puno pitanja o veridbi i vereničkom prstenu. Reći ću sada nešto veoma kontroverzno. Ja sam izabrala prsten! Nikada ne bih dozvolila muškarcu da bira nešto što ću ja nositi do kraja života. Sreća je da me moj dečko, tačnije moj verenik, poznaje veoma dobro. Zna da sam kontrol frik, da volim jako specifične stvari, i da ako mi se nešto ne sviđa ja to neću nositi. Ukratko, išli smo zajedno da biramo prsten - rekla je Zorana između ostalog.