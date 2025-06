Nakon izlaska iz ustanove, Miljana je brzo pronašla ljubav. Kamere emisije "Paparaco lova" zabeležile su trenutke kada se srela sa svojim bivšim partnerom, inuenserom Lukom Radivojevićem, poznatijim kao Lepi Luka. Njihovo ponovo okupljanje dogodilo se u Novom Sadu, gde su zajedno posetili zlataru. Ono što je privuklo pažnju javnosti jeste trenutak kada je Luka kupio Miljani verenički prsten, čime je jasno stavio do znanja da su njihova osećanja i dalje jaka. Njihova sreća nije mogla proći neprimećeno, a paparaci su zabeležili i trenutak kada ju je zaprosio u restoranu, što je dodatno pojačalo medijsku pažnju.

– Lepi Luka se dopisuje, a možda se i viđa sa mojim možda i omiljenim pevačem. Inicijale ne mogu da otkrivam jer može da me

tuži, a stvarno mi ne pada na pamet da idem po sudovima. Ovo je bilo jače od mene, morala sam ovo da kažem... Na rođendanu

Lepog Luke sam bila skoro celo vreme, igrali smo, pričali, ali sve sam videla svojim očima ko je u pitanju. Nisam verovala da je taj

oženjeni pevač gej. Pri tom, prave budalu od mene, zove me na nastup, a sa Lukom se dopisuje da dođe i da se posle vide u hotelu. Pri tom, on se Luki javlja, a i meni istovremeno, a ne zna da se družimo privatno – kaže Miljana Kulić.