Pevač Darko Lazić kaže da je u selu Brestač počeo da gaji kokoške, a na ideju je došao tako što je od komšije kupovao dugo jaja, do te mere da su i njemu na kraju nestala!

- Kad smo već na selu, Kaća i ja smo odlučili da se hranimo zdravo. Rekla mi je da komšijine kokoške više ne mogu da isprate koliko jaja trošimo, pa smo nabavili naše - rekao je pevač, pa je potom objasnio da se dosta promenio u odnosu to kako je živeo u poslednje vreme:



- Bilo je svega i svačega, mnogo loših stvari. Živeo sam u krajnostima – iz najgoreg u najbolje. Sada imam decu, godine me stižu i ne ide više da pravim gluposti. Evo sada idem po Lorenu, pa po Alekseja i idemo kući kod Kaće i Srne. Biće kod mene nekoliko dana. Idemo na pecanje, mnogo to vole. Nikad nam nije dosadno. Lepo nam je i meni sve to mnogo prija.