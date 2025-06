- Mnogo mi je teško pao razvod. Razveo sam se i to mi je teško palo, izgubio sam kutak, porodicu i onda sam se povukao. Ali, zahvaljujući mojim pesmama tu sam gde sam. Godine tokom kojih nisam bio na estradi nisu me mnogo koštale karijere. Pesme su živele - rekao je Baki davno u jednoj emisiji, pa je dodao:

- Bežao sam iz škole, ulica me je uzela pod svoje, znao sam svaki ćošak. Moji roditelji se nisu pronašli, imali su loš odnos, a tako su se i rastali. Ćale je bio problematičan, voleo je da pije. Kada su se rastali bio sam prepušten samom sebi na milost i nemilost. Na kraju sam tako mlad završio u zatvoru. Doživeo sam da sa tek napunjenih 15 godina završim u Centralnom zatvoru. Posle toga život mi krenuo totalno drugim pravcem - pričao je Baki.

"Dve godine sam bio u domu"

- Bio sam dve i po godine u domu u Kruševcu, a nakon toga dve godine u maloletničkom zatvoru. Šest godina sam bio sa druge strane zakona, zatvor, domovi... Kad si ostavljen na milost i nemilost, padaš u loše društvo, smatraš da su ti svi prijatelji i onda kraj u kom živiš, sve to utiče da padneš i postaneš delikvent. Tad si problem za okolinu, policija radi svoj posao, šalju te iz ustanove u ustanovu jer im je jasno da može da bude samo sve gore i gore. Slali su me po tim ustanovama da bih se sredio, međutim ništa od toga me nije smirilo, dok ja sam nisam shvatio da ja tu ne pripadam.