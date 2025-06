- Promenio sam život iz korena i danas sam neprepoznatljiv, ali i dalje ponekad volim nešto da "ćornem" jer sam kleptoman s iskustvom. Ne kradem zbog toga što sam jadan i nemam para da nešto kupim, već zato što sam u mogućnosti i smatram da je to vredno u tom trenutku. Ljudi koji nikada ništa nisu ukrali to ne mogu da shvate - rekao je Kristijan.

- Zbog žene sam se i smirio, ona nije u tom fazonu. Na početku veze terala me je da idem kod psihologa, koji joj je objasnio da imam razvijene negativne veštine i da meni to dolazi po "difoltu". Mislim, ja sam kleptoman od davnina, tako da to nije ništa neobično, ja to radim iz zezanja, to je moj manir!