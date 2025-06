Kupci, mahom muškarci starosti od 18 do 88 godina, dolazili su i sa sobom odnosili na kilograme voća. Verovatno bi to sve prošlo neopaženo od strane njihovih lepših polovina da Kristina Mandarina nije postala medijska zvezda. Od Vardara pa do Triglava, svi su pričali o njenim mandarinama kojih je dnevno prodavala po 300 kilograma, a uz to, uredno beležila porast pratilaca na Instagramu.