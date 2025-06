Anabela Atijas je već tri decenije na sceni i za to vreme je prošla "sito i rešeto", kako u odnosu sa kolegama tako i na ljubavnom planu.

Pored onih koji su put do njenog srca pokušali da pronađu pomoću manira, kulturnog ponašanja i šarma, bivša članica grupe „Fanki dži“ kaže da je bilo onih kojima je jedini kec u rukavu bio novac.

- Lagala bih kada bih rekla da muškarci nisu pokušali da me zavedu i osvoje novcem. Na sceni sam 30 godina i iza mene je mnogo situacija o kojima bih mogla da pričam. Dešavalo se toliko toga, ali nisam padala na takve pokušaje i za mene su muškarci koji su se razmetali novcem bili beznačajni. I da se desilo da sam „pala“ na takav način zavođenja, sumnjam da bi dugo potrajalo. Verujem da ne mogu dugo da opstanu veze u kojoj je novac jedino što partner nudi – rekla je Anabela.

- Skupi pokloni mi nikada nisu bili važni. Možda će zvučati kao kliše, ali sam potpuno iskrena kada o tome govorim. Skupe stvari sigurno ne mogu da me ostave bez teksta. Od toga koliko košta nešto što sam dobila na poklon mnogo mi je važniji trud koji bi trebalo da se vidi. Istinski sam srećna kada vidim da me neko poznaje, da misli na mene i da se od srca potrudio da mi pokloni nešto što sam želela i što mi je zaista potrebno. Poklon od drage osobe ili muškarca može da košta i 500 dinara, ali ako mi se dopada, za mene će imati nemerljivu vrednost. Uzaludno je da nešto košta nekoliko hiljada evra ako nije moj stil, ako mi ne treba i nikad ga neću koristiti. Niko ne može da me kupi skupim stvarima, već samo iskrenim trudom i ljubavlju! – naglasila je Anabela.