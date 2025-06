Kristina je odlučila da se našali sa Kristijanom, kako je zaštitni faktor platila 22.000 dinara, ali nije očekivala da će on tako burno reagovati i izvređati je.

- Ko je to platio? - pitao je Kristijan, a žena mu je odgovorila da je to sa njegovim parama kupila jer je na popustu, a potom mu objasnila da na bočici piše 50+ te da će ga taj sprej podmladiti ako ga bude koristio.

- Ti nisi normalna žena, šta će meni to, to mene ne zanima budaletino. Jel si ti kreten? 22.000 si dala za neki sprej? Pa ti si bre mentol! Eto, gde moje pare idu. Kristina nisi valjda to platila 200 evra? - pitao je šokirano Kristijan, a Kristina je naglasila da je dala 22.000 hiljade dinara, a onda ga zamolila da proba sprej i da je sigurna da će joj biti zahvalan, međutim Golubović je nastavio da kuka: