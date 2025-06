- Anđelu vidim kao pobednika, to je realno stanje gledano. Gastoz mi je drag, iako sam mu rekao da je ker. Ne nervira me, ali eto. Tu je Aneli i mala Ena Čolić.

- Priča okolo da nije psihopata. Glup nisam, vitlala ga je kako je htela. Normalno da jeste, žensko je. On je vozio, iznajmljivao stan. Dabogda mi 500 takvih titralo. Sad komentariše okolo, pokazuje neke uplatnice, baš se odbranio, daleko bilo. Ko mu govori da se tako majmuniše, čovek 100 kila ide pokazuje to. Tvrdiš da si bio sa njom, pa sad dokazuješ. Prvi taj Gastoz nije pričao da zna da je ona bila sa Pavlom. Niko mu to ne zamera, ali onda kad se priča o tome što je ona odgovarala, kreće drama. Brani ga, a postoji više snimaka gde je gura i udara. Kad je gurnuo sa klupe, haosa sa Rajskog ostrva, kad sam video snimke kad sam izašao. Nismo videli, ni znali jer takva je politika kuće. Anđela krije od svih da je Gastoz bio nasilan prema njoj. Postoje snimci, to unutra nismo videli. Neće oni biti zajedno posle Elite. Jako iritira ljude i mnogima smeta što je bila dobro sa mnom. Niko ne zamera Gastozove pehove. Pokazala je lošu stranu u jednoj sezoni, dobre strane u dve sezone - pričao je šokirano Đedović.