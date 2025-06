- Moj bivši muž je u super odnosima sa mnom, a sin je najvaspitanije dete... Nisam ga prijavila, nego me je kidnapovao, zbog otmice je sve. Pronašli su me zaključanu i vezanu u kući, zbog toga je bio dve godine u zatvoru - rekla je Čolićeva svojevremeno.

– To je istina. Rekao sam da ne bih da iznosim detalje, jer sam u dobrim odnosima s njim. To je njihova prošlost, oboje su tada bili mladi. Rodila je dete, ali to je bilo posle tog događaja. Da, to se zaista dogodilo. Kidnapovao ju je, a policija ju je pronašla na granici sa Bosnom, negde u okolini Loznice, kod njegove babe ili negde blizu, nisam siguran tačno gde. Njeni roditelji su tada sve prijavili i pokrenuli postupak. Zbog toga odslužio kaznu. Danas su u korektnim odnosima, prvenstveno zbog deteta. Pristojno razgovaraju i sarađuju. Sada ima svoj posao, viđamo se povremeno, viđam ga i ja – ispričao je Dejan nedavno za domaće medije.