- Anastasija nikada nije želela da bude velika zvezda. I mislim da ona to ne treba da radi i d aona nije rođena za to. Ljudi ne znaju kolika mašinerija, firma i ceo grad stoji iza Cece i njenog muzičkog uspeha. Tako da ja divno sarađujem i sa jednom i sa drugom. Sa Cecom se ponekad i posvađam – to ne krijem. Kažu mi: „Ti se s njima samo slikaš“, ali imam slike i gde ih friziram, gde putujem s njima... Ja kažem: „Samo trenutak.“ Pozovem Cecu, iako to možda i ne bih smeo – ispričao je Stevan u7 podkastu "Beležnica duše".