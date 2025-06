On je kao i kroz svako prethodno učešće u rijaliti programu svojim izjavama privlačio veliku pažnju javnosti, a sve je dodatno eskalirao kada je otpočeo ljubavnu vezu sa Anđelom Đuričić , koja je u prethodnom svom učešću bila u vezi sa Zvezdanom Slavnić, koji je tada javno prevario svoju suprugu Anu Ćurčić.

Oni koji su pratili Nenada od njegov prvog pojavljivanja na društvenoj mreži Jutjub vezuju ga za prvu javnu veliku ljubav, a to je Marija sa kojom je tada snimao za mreže. Njih dvoje bili su omiljeni par kod mlađe publike i mnogi su verovali u njihovu ljubav. Međutim, njihova ljubav je doživela krah onog trenutka kada Marinković odlučuje da ulazi u rijaliti programe.

Po njegovom ulasku u rijaliti ređale su se brojne veze, koje su bile veoma kratke, a rijaliti par je nakon svake uplovio u drugi odnos. Rijaliti veza sa kojom je privukao pažnju javnosti, jeste odnos sa Zoricom Dukić, koja je pre toga sa svojim tadašnjim partnerom i pobedila u rijaliti programu “Parovi“. Između njih je tada dolazilo do brojnih svađa, a jednom su se čak i potukli. Pored toga on je u rijalitiju imao ljubavni odnos sa Macom Diskrecijom, Ružicom Veljković, a u javnosti su se našla i brojna druga imena, sa kojima nije bio u dugim vezama, već samo kako se to popularno kaže, u “kombinacijama“