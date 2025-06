- Ideja je Miroljubova. Bio je neki skup, događaj gde je bilo mnogo novinara, fotoreportera i oni nama stalno govore: " 'Ajde, poljubi je! Ta Vaša ljubav je uvek za priču", sve se to vrtelo u krug. I Miroljub je tada rekao: "Da, da, mi sledeće godine proslavljamo 40 godina braka. Pravićeno svadbu..." Ja sam to doživela kao šalu, kao što sam ja rekla da neću da se vakcinišem, jer želim da rodim peto dete, kada je bila korona, a mediji su i u to poverovali. Međuim, đavo je odneo šalu, pa su nas svakog sledećeg puta samo za svadbu pitali - otkrila je Zorica sa osmehom na licu.