- Kad je moj rad u pitanju, ljudima je nekako taj moj prvi album baš ostao u srcu od tada pa do dana današnjeg, zbog onog spota za ‘Ritam oko’, gde igram kao Džon Travolta, ma to je hit! Mada čini mi se da se još od tada od mene očekuje da snimam samo brze pesme, iako ja imam jako lepe balade. Od mene kad treba da slušaju neku baladu kao da ne mogu da dočekaju da završim i da zapevam nešto veselo - priznao je Bulat, pa je potom dodao:

- Nikada mi niko nije diktirao šta da pevam, gde i za koliko, tu sam bio svoj gazda. Kad tako radite pošteno ne može vam niko ništa. Snimao sam samo ono što se meni dopada. Ja sam nekako navikao da pravim promocije za pesme iako to danas nije toliko popularno. Čini mi se da mlade kolege to rade preko društvenih mreža, ali ja to volim da obavim onako tradicionalno.