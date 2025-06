- Mi nikada nismo bile u lošim odnosima, ja se naljutim na nju u rijalitijima kad se glupira ili kod kuće, ali nismo u lošim odnosima. Ona je hospitalizovana bila četiri dana zato što sam ja tako htela, bila je to njena kazna, ne dozvoljavam da se kocka - rekla je Marija i otkrila kako Miljanin sin sve podnosi.

- Bože, kako da podnosi.. On zna da mu je majka javna ličnost i da ide svuda. Nije njemu majka učiteljica, pa da ide da radi četiri sata sa decom i da dođe kući. On zna da je sve to vid njenog posla. U rijalitiju zarađuje novac, kod Lepog Luke zarađuje novac, snima TikTokove, promenila je mesto boravka... Ali, Miljana i Željko su stalno na vezi, stalno se čuju. I Željkovi vršnjaci obožavaju Miljanu. Trče da se slikaju sa njom, mnogo je vole deca. Kad ode po Željka sa prozora joj šalju poljupce, dolaze deca ispred školskog dvorišta da se slikaju sa njom - rekla je Marija.