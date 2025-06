Slušaj vest

Pevač Andrija Aki Marković proslavio se učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" 2011. godine, a potom je učestvovao i u rijalitiju "Farma" gde se takođe istakao.

Aki se potom našao u centru skandala kada je bivša devojka Ružica Veljković optužila za nasilje. Ružica je u rijalitiju ispričala kako je abortirala njegovo dete, ali i da je Aki bio nasilan prema njoj.

Ružica Veljković optužila pevača za nasilje

- Svakog dana dobijala sam batine od Andrije. Imala sam modrice po licu i po telu. Maltretiranje je počelo kad me je Bojan pozdravio preko drugarice. Rasprava je trajala sat vremena, a onda me je bacio na pod, lupio mi šamar i razvlačio me po patosu. On je fin dečko, ali, kad poludi, trese se i krene da me bije - ispričala je Ružica jednom prilikom, a sve ove njene navode Andrija je demantovao.

- Što se tiče dotične, pretpostavio sam ja to odavno, samo me je bilo sramota da pričam o tome jer sam bio jako mlad i što je još gore, sa dotičnom u vezi. Sećate se svi šta je "bilo" pre devet godina, pa da razjasnimo nešto... U to vreme, da li smatrate normalnim da neko ko uopšte nije u zavidnoj finansijskoj situaciji, da se ne izrazim drugačije, ode u Dubai? S obzirom da sam imao samo 20 godina i da sam jako kratko u tom trenutku živeo u Beogradu (a dolazim iz manje sredine, iz Požarevca), lako mi je bilo ispričati bajku u koju ću ja poverovati - rekao je tada Aki i tvrdio da dete nije bilo njegovo.

- Trudnoća? Da, bila je trudna i prekinula je trudnoću, ali dete uopšte nije ni bilo moje, što sam naravno saznao i želeo odmah da prekinem sa njom... Tim saznanjem ona ostaje bez odličnog paravana i uglednog i dobro situiranog dečka, pa me iz revolta optužuje za nasilje i na taj način pokušava bar nešto da izvuče iz cele te situacije, a sebe naravno da zaštiti. Ubrzo nakon toga i povlači tužbu jer je svesna da se ništa od toga nije ni dogodilo. Tako da, tada me je jako bilo sramota pričati na tu temu, jer sam bio razapet od strane medija na najgori mogući način. Znate da nikakve izjave nisam davao, sem jedne kada je tužba povučena. Obzirom da je prošlo dosta godina, sada mogu da pričam o tome, jer je to u stvari bila velika škola za mene.Tako da, po svemu sudeći, ja sam davno pretpostavljao ovo što se upravo sada dešava, ali sam se i istog trenutka distancirao od svega toga i nikada nisam želeo ništa da komentarišem. Pri tom, ovo je samo delić svega o čemu mogu da pričam - rekao je pevač svojevremeno.

Inače, on se nakon skandala povukao iz javnosti, a na mrežama imamo prilike da vidimo kako danas izgleda.