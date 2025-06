Pevačica Rada Manojlović ranije je bila u ljubavi sa košarkaškim trenerom Momirom Gajićem, a tek sada je odlučila da progovori o krahu te veze. Manojlovićeva je nakon raskida sa Momirom naišla na buru osuda i komentara da je upravo on govorio da je greška da neko bude sa pevačicom u vezi. Danas Rada sve to demantuje i otkriva da veza nije uspela jer je on hteo porodicu, a Rada ne.