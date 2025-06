- Žene su navalentnije na nastupima, ali nemoj Ceco o tome, moja Ana će me prebiti kada budem stigao kući! - našalio se on.

"Živim od romskih veselja"

- Ja sam čovek koji voli romsku muziku i koji živi od romskih veselja. Kada slušam neku drugu vrstu muzike, npr. Desingericu on je meni top. Zato što je dečko izmislio toplu vodu. Čovek udara publiku patikom po glavi i oni mu se dive. Ja da sam na njegovom mestu ja bih uzeo lopatu i u glavu. Ako to njima prija, dečko im daje ono što oni taže. Poštujem svaki žanr, ako to publika traži i njima je fino, neka onda uživaju - rekao je Cobe.