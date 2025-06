- Drugarica me uvela u taj svet, rekla mi je da mi je jedino rešenje da se obezbedim da radim taj posao. Rekla mi je da ću na sat da zaradim 100 evra od jednog klijenta. Sa njom sam radila, kao i po Nemačkoj - rekla je Sanja i dodala:



- Prvi put mi je bilo nikako. Brzo se pare dobijaju tim postupkom. Nekada sam zarađivala 3.000, a nekad i do 5.000 mesečno. Većinom su bili oženjeni, normalni ljudi, klijenti su bili okej, iako nisam radila svaki dan. Nisam brojala sa koliko njih sam spavala. Kada nađem dečka, ja sam odustajala, pa su mi govorili da ne radim to više i da će mi davati novac. Sada sam sa dečkom kog sam tamo upoznala, zajedno smo šest meseci. Bilo mi je neprijatno jer sam se plašila da ne sretnemo nekog njegovog druga sa kojim sam spavala. Klijente sam upoznavala u Novim Banovcima. Nikada nisam imala makroa, sama sam radila. Moj bivši muž nije znao, ali zna sada. On ima svoj život, oženjen je, njega neću da uvlačim - šokirala je tada Sanja koja je potom nestala iz javnosti i danas se o njenom životu ne zna mnogo.