- Osoba koja bi prodala sve zarad novca je i na sve je spremna je definitivno Aneli Ahmić. Janjuš zna da promeni ponašanje zarad kadra, ima on to tako malo. Činjenica je da je duhovit i u rijalitiju i napolju, jednostavno je takav, ali promeni ponašanje zbog kamera - rekla je Maja i dodala da su ona i Janjuš sada u korektnim odnosima i da više nema osećaj da je bila sa njim.

- Ona mi je takav folirant da je to neverovatno. Iskrenija je bila u prošloj sezoni sa Zvezdanom, ali osetili su i ona i Gastoz da imaju podršku fanova. Mislim da je njihova veza fejk, to je moje mišljenje. Ja Galeta znam odavno, on je dobar momak, a ove sezone dobro igra igru. Verujem da će Anđela Đuričić pobediti. Naravno nek pobedi ko ima najviše glasača, nemam ništa protiv. Međutim, nije isti doživlja osobe napolju i unutra. Znaš koliko puta sam ja pogrešila u proceni dok nisam nekog upoznala lično - objasnila je Marinkovićeva.