Ipak, sada je rešila da stavi tačku na nagađanja , te se osvrnula i na to što ju je pop diva Jelena Karleuša blokirala je na mrežama.

- Mislim da tu ima još nekih malo dubljih stvari koje nemaju veze sa Duškom. Ne znam, kažem po ko zna koji put, mnogo mi je žao ako je u tako nešto poverovala, ali negde opet mislim da ona nije poverovala, nego da je to samo njena takva glava, da prosto mora da istera svoje, da mora da izgura svoje. Da je njoj ispod časti da prati nekoga na Instagramu i bude u komunikaciji sa nekim za koga se priča da je nešto bilo sa njenim mužem, bivšim, sadašnjim, budućim, nebitno - rekla je sada Sofija za Adria TV.

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je JK u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju.