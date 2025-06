- Zvali smo Borka Radivojevića i ovako je bilo. Kemiš zove Borka i kaže: "Kolega, Kemiš ovde, da li si slobodan sledeće godine 29. juna?", on čovek ćuti pa ga pita: "Čekaj, šta ima da se radi?", a Kemiš na to kaže "Ženim se". Šta je kroz njegovu glavu prošlo ne znam, ali nema natpisa da se Kemiš razveo, nema skandala, ovo - ono. Ćuti on, ćuti i tek pita: "Profesore, jel mogu nešto da vas pitam? Jel ista jagoda u pitanju?" Kaže Kemiš jeste ista je i tu je on odmah pristao - prisetila se Zorica.