- Sve po redu. Stari svat, dever, kupovina mlade. Dever će da obeleži jednu cipelu i ako potrefim tu cipelu koja je obeležena ja ću vladati u narednim danima našeg zajedničkog života (smeh). Ako ne pogodim, on će dominirati. (smeh) To je jedan od običaja. Onda tu je drvce sabornik koje se stavlja na sto starog svata, koji je u ovom slučaju dva puta mlađi od mene. On je zadužen da kad se svadba završi da slomi to drvce.