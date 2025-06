Pevač nije krio oduševljenje nastupom, ali je onda otkrio da je još ponosniji jer je "mentalno stabilan i jak". Oko njega se našlo nekoliko novinara koji su imali razna pitanja, a on je odmah rekao da može da govori o čemu god.

- Sada sam konačno oslobođen životno i spreman da govorim pred svima vama, a da me ne "cepa" anksioznost i da ne moram da pijem tablete za smirenje. Ranije sam bio anksiozan i plašio sam se ljudi, a mislim da sam spreman da gazim kao nekada - rekao je Filip Mitrović.

On je govorio o mnogim kolegama i pesmama, a onda se dotakao i Milana Stankovića.

- To bi bio pravi bum kada bi Milan Stanković došao da peva na Music Week. Oduvao bi sve. Ali razumem ga, ne bih voleo da moj mir niko poremeti, pa ako je on tako izabrao treba da i ispoštovati - rekao je Filip.

I dok su novinari govorili o tome kako Elena Kitić nije htela da im se obrati, Filip je i to razumeo iz svog ugla.

- Razumem i to. Morate da shvatite da mi u ovom poslu ulažemo mnogo energije, volje, novca i da nas nekada sve uzdrma. Ja konkretno šest godina nisam ništa snimao i nije me zanimalo da to radim. Bio sam anksiozan, znam da nije fer prema publici i industriji, ali meni je mentalno zdravlje na prvom mestu - rekao je Filip koji tvrdi da je sada jači nego ikada i da je sve ovo za njega prošlost.