- Iskreno, očekujem lavinu emocija. Ovi mladi ljudi su prošli kroz mnogo toga, a publika će to osetiti. Biće muzičkih iznenađenja, momenata gde ćemo svi ustati sa stolica – doslovno. Ne mogu više da kažem, ali neka publika bude spremna, biće spektakl - rekla je voditeljka.

- Svako od njih je poseban na svoj način – neko je tehnički besprekoran, neko ima izraženu emociju, a neko jednostavno ima ono „nešto“ što se ne uči. Teško je izdvojiti jednog favorita jer su svi uložili ogroman trud i prošli ozbiljan put do finala. Više volim da posmatram celokupni utisak – ko je sazreo, ko je napravio najveći napredak i ko je uspeo da se poveže s publikom. A to će, verujem, publika i prepoznati kad bude glasala - kazala je voditeljka.

- Svako od njih ima svoj pristup, stil i senzibilitet – i baš ta raznolikost pravi pravu dinamiku na sceni. Nekad deluju strogo, nekad emotivno, nekad i duhovito, ali svi oni zapravo imaju isti cilj: da iz mladih izvođača izvuku maksimum. Naravno, desi se i da neko „pretera“ u komentaru, ali to je deo ove igre – i publika to voli da vidi i čuje. Na kraju dana, svi su oni tu iz ljubavi prema muzici, i to se oseća - dodala je Ana.