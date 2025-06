- Dug je to bio put, sada gledam šta smo uradili. Ova sezona ne može da se poredi ni sa jednom. To što se desilo sa Sašom to je ogroman udarac, pogotovu za ovaj šou. Morali smo nastaviti ono što smo započeli, nismo imali baš puno izbora. Život ide dalje - kaže on.