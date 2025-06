Koncert Marka Perkovića Tompsona biće održan 5. jula, a već je propraćen skandalima

Koncert Marka Perkovića Tompsona biće održan 5. jula, a već je propraćen skandalima. Tompsonov koncert je izazvao burne reakcije, a pevač kaže da je spreman iako nije očekivao da će prodati 500.000 karata.

- Zapravo kad smo došli na ideju da se napravi Hipodrom nismo očekivali da će doći toliki broj ljudi. To nas je sve prijatno iznenadilo, mislili smo kako da se zahvalimo tim ljudima. Odlučili smo ja i organizatori da im priuštimo nešto najbolje, javila se firma iz Dubaija koja je u Ginisovoj knjizi rekorda za najveću produkciju na svetu, oni su se sami ponudili... Mi smo bili oduševljeni, srećni smo da će oni to sve napraviti, najbolja scenografija ikad viđena, priča dobija na jednoj težini... Moja publika je zaslužila takav spektakl -rekao je muzičar koji se osvrnuo i na to što svi strepe za sigurnost.

Foto: Profimedia

- Sad smo uzeli par dana pauze, još imamo par završnih probi na samoj bini i to je to. Mi imamo dosta iskustva s velikim koncertima, ovo je samo malo veće... I bend i ja i svi izvođači, svi smo spremni. Dobro smo pripremljeni, raduje nas što ćemo izvoditi nove pjesme..Ovo što priprema moj tim, to ja nisam mogao skrivati oduševljenje kad sam shvatio da svi koji sarađuju s njima, i grad i policija, oduševljeni su bili njima. Kažete 5.000 obezbeđenja? Ja mislim da će ih biti 300.000, kad isključite žene i decu, jedni druge će čuvati. Ja verujem da ne može doći do ikakvih problema - rekao je on u intervjuu Dnevnika HRT-a i rekao da će i njegova porodica biti u publici.

- Sin mi je bio najveći navijač i zapravo i pokretač... Kad nam se dogodila ta nevolja, kad je na jedan čudesan način preživio sve to, svaka njegova želja je meni zapovest. Tako da je njegova želja... I on i porodica će doći na koncert.



Tompson se osvrnuo i na kritike.

- Ima novinara i urednika, ne želim ih stavljati u isti koš, ali kao da žele naštetiti koncertu, šireći histeriju, radeći protiv koncert. To ne odgovara ni meni ni mojoj publici, ali to je naša stvarnost. S tim se već dugo nosim, ali imam sreću da moja publika na to ne naseda. Mi šaljemo pozitivnu poruku, ljubav prema bogu, porodici i domovini... Mi smo tim okupirani i to želimo da promovišemo javno - dodaje on.

- Oslanjam se na božju volju, pa tako i kada se radi o karijeri. Šta Bog da, tako će i biti - zaključio je.