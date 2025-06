Zorica je potom otkrila da je to što su oboje popularne ličnosti dosta otežalo njihov brak, deci život, ali da im ništa nikada nije poremetilo mir koji imaju.

- To je bilo tad aktuelno, ali ja mu kažem: "Pa ubiće te žene da pijaci! Ovakvu ženu da ostaviš?!" On je moja druga polovina, podrška, mirna luka, neizdrž, neko ko me nervira, ali sa osmehom...