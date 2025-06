U krem dugoj haljini sa kristalima Zlata je oduševila sve prisutne, a tu je bio i njen suprug Miloš Vujanić. On je za ovu priliku odabrao sivo odelo i belu košulju.

- Ja sam bila tu od rane zore i nisam stala do sad, on je bio samo podrška. Sada je atmosfera opuštena, pa mogu konačno da odahnem, skinem štikle i opustim se - otkrila je Zlata, dok je Miloš priznao da će se u jednom trenutku i on latiti mikrofona: