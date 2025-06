- Aleksandra Nikolić je upravo potpisala ugovor za Elitu devet, ona je bila pobednica Zadruge 6 i ja joj želim mnogo uspeha. Ali danas ćemo potpisati još nekoliko velikih ugovora zato što se približavamo sezoni koja će po svim aspektima, ja to uvek kažem ali ova će stvarno biti po svim aspektima najmoćnija sezona, čak moćnija i od prethodne i od one od pre 4 godine gde je isto bilo mnogo iznenađenja. Ti znači pored ovog strateškog projekta Elita 9, biće 4 ili 5 novih formata, dnevna serija 'Nasleđe', imaćemo i dve serije nedeljne tako da će biti mnogo igranog programa, oko 40 filmova domaćih je spremno za ovu sezonu plus nekoliko formata, Pinkov kviz, Pinkove zvezde, još jedan od formata koji je polurijaliti tako da spremamo se punom snagom tako da će ovo biti sezona koje ćemo se dobro sećati. Neka dobro svi zapamte šta sam rekao, nije još ni krenula, a ja sam siguran kada su rezultati i kada je gledanost u pitanju da će biti svakako jedna od najdominantnijih ikada - istakao je Željko Mitrović.